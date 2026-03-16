タレントの稲村亜美さん（30）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。元ソフトボール日本代表の長粼望未さん（33）とワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の試合を観戦する姿を披露した。「お祭りみたいに騒ぎながら」稲村さんは「マイアミLoanDepot Park行ってきました」といい、WBCのドミニカ対韓国戦をマイアミで現地観戦したことを報告し、長粼さんとの2ショットなど9枚の写真を投稿した。稲村さん