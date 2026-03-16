大相撲の元大関・若嶋津の日髙六男さんが、きのう15日に亡くなりました。69歳でした。鹿児島のファンからも悲しみの声があがっています。 鹿児島県中種子町（種子島）出身の日髙さんは、鹿児島商工（現在の樟南高校）で相撲をはじめ、1975年、二子山部屋に入門。 2度の幕内優勝を果たし、「南海の黒ヒョウ」の愛称で人気を博しました。 1987年に引退してからは後進の指導にあたり、日本相撲協会の理事も務めました