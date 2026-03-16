鹿児島県が南海トラフ巨大地震などの県内の被害想定を見直し 鹿児島県は南海トラフ巨大地震などの県内の被害想定を見直しを進めていますが、16日速報値をまとめました。 5つの自治体で想定震度が6弱に引き上げられます。 地震や津波などの自然災害について、県は今年度から来年度にかけ独自の調査や専門家らによる会議をもとに、被害想定の見直しを行っています。 前回から13年ぶりの見直しで、その速報値が16日、県議会で報