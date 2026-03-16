『オレンジページ』の創刊40周年を記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクター「ミットンとキッチンの仲間たち」が誕生！料理上手になりたいミットンといっしょに、料理の〈なぜ⁉〉を解明していく連載です。マシュマロでふわしゅわ！ヨーグルトムースいつもごきげんで、おいしいごはんを作るフラパンナさんは、キッチンのみんなの人気者。でも、じつはお菓子作りがちょっぴり苦手なんです。作って