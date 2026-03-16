点字ブロック発祥の地岡山県で守るための啓発活動 3月18日は「点字ブロックの日」です。それに先立ち15日、点字ブロック発祥の地である岡山で記念イベントが開かれました。 イベントは、途上国の子どもたちの視力回復支援を行う認定NPO法人ヒカリカナタ基金が開いたものです。 視覚障害者約10人と中学・高校・大学生のボランティアらが参加し、1月に新たに点字ブロックが敷設された岡山市の中之町商店街からJR岡山駅まで