任期満了に伴う鮭川村長選挙が17日告示されます。これまでのところ、現職と新人の合わせて2人が出馬を表明していて、8年ぶりの選挙戦となる公算が大きくなっています。鮭川村長選に立候補を表明しているのは、現職で6回目の当選を目指す元木洋介さん(77)と、新人で前の村議会議員、西野桂一さん(62)の合わせて2人です。元木さんは村議会議員を務めた後、2006年の村長選に出馬して当時の現職との一騎打ちを制し初当選。以降、当選を