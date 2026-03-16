１６日の東京株式市場は上下に荒れた値動きとなったが、結局小幅に下落して引けた。前場はほぼ安値引けだったが、後場は下げ渋った。 大引けの日経平均株価は前営業日比６８円４６銭安の５万３７５１円１５銭と３日続落。プライム市場の売買高概算は２２億６１６万株、売買代金概算は６兆５０２５億円。値上がり銘柄数は６１６、対して値下がり銘柄数は９０１、変わらずは７５銘柄だった。 きょうの東京市場は買い手控