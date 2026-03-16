円買い優勢、ドル円一時１５９．１７レベル＝ロンドン為替 ロンドン朝方は円買いが優勢。ドル円は159.17レベル、ユーロ円は181.99レベル、ポンド円は210.91レベルなどにそれぞれ本日の安値を更新した。 USD/JPY159.23EUR/JPY182.02GBP/JPY210.97