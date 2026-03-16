メインシナリオ…一目均衡表の雲を上抜いた後、すぐに下げに転じた。修正安の流れが継続して、一目均衡表の雲を下に抜けて、下落基調で推移するとみられる。その場合は、基準線の210.84が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、雲の下限の210.11、210円の節目、3月2日の安値209.12、2月17日の安値207.24などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、雲の上限の212.42、3月11日の高値213.31、2月9日の高