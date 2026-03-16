メインシナリオ・・・13日に3日の安値0.5836ドルを下抜いて直近の安値を更新し、下値探り再開が示唆されている。13日に1月19日以来の安値水準となる0.5774ドルまで一時下落しており、1月19日の安値0.5739ドルや1月15日の安値0.5725ドル、1月12日の安値0.5723ドル、1月9日の安値0.5711ドル、昨年11月28日の安値0.5704ドルが目先の下値目標になっている。昨年11月28日の安値0.5704ドルを維持できないようなら、昨年11月21日の安値0.5