主食用米の民間在庫が膨らみコメの値下がりが続く中、山形県農業協同組合中央会の臨時総会が16日山形市で開かれ、コメの需給と価格の安定を目指す特別決議が採択されました。山形県農業協同組合中央会の臨時総会には、県内各地のJA組合長らおよそ30人が出席しました。はじめに折原敬一代表理事会長が、コメの供給過剰による米価下落への懸念を受け、次のようにあいさつしました。折原敬一代表理事会長「ことし6月末の民間在庫は適