先日「財布を家に忘れ、ほとんど金がない状態で出張をする」という経験をし、大変な目に遭った。改めて「地獄の沙汰も金次第」という言葉を思い出した。スマホ決済やクレジットカード、電子マネーなど色々あるこの時代、財布を忘れたくらいで地獄だなんだって大袈裟じゃない？そんなことあり得る？と思う読者もいるかもしれない。が、私はガラケー派であり、かつ、財布に身分証明書とクレジットカード、キャッシュカード、さ