HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が16日、都内で2ndシングル「秒で落ちた」発売記念イベントを開催。47都道府県をまわるツアーの実施をサプライズ発表した。【ソロショット】かっこよすぎ…！白熱のパフォーマンスをするaoenイベント終盤、初の47都道府県ツアー『aoen LIVE TOUR 2026〜青のはじまり47+1〜』の開催を発表。VTRでツアー開催が知らされると、観客は「き