お笑いコンビ、マテンロウのアントニー（36）が16日、Xを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンの敗退をめぐる投稿で批判を受け、思いをつづった。アントニーは15日夜の投稿で、14日（日本時間15日）行われたWBC準々決勝のベネズエラ戦で日本が敗れた件をめぐる一部の声に対し「たまにしか野球観ないくせに侍japanと井端監督叩いてる奴！俺は許さないぞ！！！」と“怒りの私見”を述べ、「また、3年後必