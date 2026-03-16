女優の井川遥（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。大阪での番組収録を振り返った。今月14日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）での、「ダウンタウン」浜田雅功との共演を回想。「初対面だった浜田さんと買い出しして、お料理して、街グルメ駆け足で盛りだくさんの楽しいロケでした」と振り返った。そして番組ステッカーを並べるオフショットを公開。「来週もお楽しみに」とし、「土曜日13:54〜15:00