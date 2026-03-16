開幕した東京コレクションで行われた「カカン」のショー＝16日午後、東京都渋谷区国内外のブランドが新作を発表する2026年秋冬シーズンの東京コレクション（楽天ファッション・ウィーク東京）が16日、東京都内で開幕した。フランスの人気ブランド「アニエスベー」などが初めて参加。公式プログラムとして30余りのショーが予定され、21日までの会期中、最新のモードを披露する。初日は、「動きの造形」としての衣服を追求する、