お笑いコンビ、ハイヒールリンゴ（64）、モデルの長谷川ミラ（28）が16日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。道交法違反（速度超過）の罪で、罰金8万円と90日間の運転免許停止処分を受けた八代市の小野泰輔市長について言及した。市によると、小野氏は昨年12月18日午前8時半ごろ、自家用車で登庁中に九州自動車道を時速152キロで走行。法定速度を50キロ超オーバーし、速度