ＷＢＣ準々決勝で敗退した野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（５０）ら首脳陣、選手が１６日、成田空港着のチャーター機で帰国した。到着ロビーには多くの約２００人のファンが詰めかけ、侍選手達を一目見ようとロビーの２階にもファンがズラリと並んだ。選手が姿を見せると表情を崩すことはなかったが、ファンからは拍手が起こり、ねぎらいの声がかけられるシーンもあった。到着ロビーには約５０人、テレビカメラ８台