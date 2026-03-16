ベクターホールディングスはこの日の取引終了後、高性能サーバーレンタル事業で受注を獲得したことを発表した。高性能サーバーの演算リソースをレンタルすることを目的として、グローバルデジタル企業であるＣＵＥＧｒｏｕｐの持ち株会社ＣｕｅＤｉｇｉｔａｌＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（シンガポール）との間で利用契約を締結した。 この契約によるサӦ