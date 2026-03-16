１６日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落した。この日、日銀が実施した定例の国債買い入れオペが弱めの結果と受け止められ、午後に入り売りが優勢となった。 日銀は１６日、定例の国債買いオペを４本実施した。応札倍率は長期ゾーンとなる「残存期間５年超１０年以下」が２．７９倍となり、前回のオペから低下した。ただし落札利回りは市場の実勢レートと比べて高く（価格は低く）、安い価格でも日銀に売