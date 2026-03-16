山形県西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント問題をめぐりきょう、第三者委員会は「町長の道義的・社会的責任は極めて重い」とする調査結果を町議会に報告しました。 西川町の菅野町長をめぐっては、元・町職員の襟元をつかみ、町長室に連れ込むなどといった複数の行為が、パワーハラスメントの実態調査を行ってきた百条委員会によってパワハラであると認定されています。 弁護士からなる第三者委員会の調査結果