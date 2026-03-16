ＨＯＤＬ１ [東証Ｓ] が3月16日大引け後(16:15)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常損益は9000万円の赤字(前年同期は1億6700万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1114.3％→-376.9％に改善した。 株探ニュース