ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ [東証Ｓ] が3月16日大引け後(16:30)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結最終損益は7.7億円の赤字(前年同期は14.4億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の300万円の赤字→3.8億円の赤字(前期は172億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-46.7％