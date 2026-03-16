札幌市内のガソリンスタンド、この１か月の価格変動を見てみます。札幌市内のあるガソリンスタンドでは、２月は１５０円台でスタートしていましたが、値上げを始めた１２日は１８９円、１６日も１８９円でした。２０２６年の最安値は１４４円なので、４５円も値上がりしたことになります。 野村総研の木内さんによると、原油を原料にしたプラスチック容器や化学繊維などが値上がりし、食品についても光熱費や輸送コストの