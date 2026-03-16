アイヌ民族に関するパネル展が札幌市で開かれましたが、アイヌ民族を先住民族とした政府の規定について疑問を投げかける表記もあり波紋を呼んでいます。（山岡記者）「パネル展が開催されていますが、その周りには複数人の警察官がいます」３月１６日、札幌の地下歩行空間で開かれたアイヌ民族に関するパネル展です。政府は２０１９年にアイヌ施策推進法でアイヌを「先住民族」としていますが、パネル展ではこのことについて疑問を