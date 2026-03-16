高市総理はきょうの参議院・予算委員会で選択的夫婦別姓の導入について、「慎重な立場だ」と明言しました。【写真を見る】選択的夫婦別姓の導入に「慎重な立場」高市総理が明言皇位継承等についても議論参議院・予算委員会立憲民主党蓮舫 参院議員「総理は選択的夫婦別姓、別氏制には反対ですか」高市総理「慎重な立場でございます。現在でも旧氏を通称で使ってらっしゃる方々、これらの方々の利便性をさらに高めていく