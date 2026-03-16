プロ野球の近鉄、楽天などで活躍した岩隈久志氏（44）が14日、自身のSNSを更新。同日に東京スカイツリーで開催された『2026 WORLD BASEBALL CLASSICトークショーin東京スカイツリー』に出席した際のオフショットを披露した。【写真】愛娘との仲むつまじい“手つなぎショット”を披露した岩隈久志氏岩隈氏は「トークショー、たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました 明日の準々決勝、侍ジャパンを皆で応援しまし