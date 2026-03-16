昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内のホテルで開催され、プロ通算113勝（ツアー94勝）、賞金王12度という不滅の記録を残し「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんをしのび、関係者ら約1000人が参列した。親交のある歌手の松山千春（70）も出席し「ジャンボとは長い間付き合いをさせていただきました。トーナメントでは、とんでもない記録も記憶も男子プロゴルフ界の歴史