佐藤啓官房副長官は16日の参院予算委員会で、安倍晋三元首相が銃撃された2022年7月8日当日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の集会に自身の妻が代理出席していたと明らかにした。「私が開催を依頼したものではない。経緯は承知してないが、何らかの形で招かれた」と述べた。安倍氏は奈良市で佐藤氏の参院選応援演説中に銃撃された。高市早苗首相は、自民を国政選挙などで組織的に支援したとする教団の内部文書「TM特別報告