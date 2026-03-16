俳優の吉岡里帆さんが、インスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 吉岡里帆 】黒ドレス姿のオフショット「新しい役で髪切りましたっっっスースーします」ファン反響「♥里帆さんショートも魅力的」吉岡里帆さんは「"日本アカデミー賞"今年はプレゼンターで出席させて頂きました。」と綴ると、黒いドレス姿の写真をアップ。続けて「これまでお世話になった方々や大好きな人達と再