ロックバンド「LUNASEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が16日、自身のインスタグラムを更新。ドラムス・真矢さん(享年56)亡き後、初めて開催された12日の東京・有明アリーナ公演後の心境を改めてつづった。SUGIZOは日本語と英語で「有明アリーナ公演、本当にありがとう」とまずはファンに向けて感謝。「事故後の初の、そして真矢が旅立って初のライヴ。まさに一生に一回と言っていいあまりに重要な公演で、自分でもどうなるか