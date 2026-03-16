「一体全体、J・D・バンスはどこにいるの？ どこよ？」超保守の論客として知られるマージョリー・テイラー・グリーン元下院議員は9日、テレビ番組でこう声をあげた。「彼はかつて、海外での戦争も政権交代ももうないと言っていたのに、違うじゃないの」確かに、トランプ大統領がイラン戦争を始めて以降、副大統領の存在感は薄い。その象徴的な場面が、米軍がイランに空爆を開始した時だった。トランプ大統領はフロリダの自宅マール