政府は石油製品の供給が滞らないよう、民間企業に義務づけている石油の備蓄量を引き下げ、“放出”を始めました。日本テレビ経済部の片山桂子記者に聞きます。――16日から始まった民間備蓄の「放出」ですが、これで市場などに石油がどんどん出てくるということなんでしょうか？「放出」と聞くと、そういうイメージですが、そうではないんです。石油元売り各社は何かあった時のために、一定量の石油を保管しています。本来は70日分