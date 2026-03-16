WBC連覇ならず野球日本代表「侍ジャパン」は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、連覇を逃した。敗戦から一夜明けた日本時間16日、帰国の途に。マイアミ国際空港からは粋な感謝が届いた。侍ジャパンが14日（日本時間15日）の準々決勝で散った。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、連覇に届かなかった。失意