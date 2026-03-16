WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国が1-2で米国に敗れた。優勝候補同士の熱戦。フアン・ソト、ブラディミール・ゲレーロJr.、フェルナンド・タティスJr.らが揃ったスーパースター軍団が4強で散った。試合後、現地で取材する編集部記者はドミニカ共和国の地元メディアから落胆した心情を打ち明けられた。取材する記者も逆転を信じていた。1点を追う2死三塁、