エースは、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA（プロテカ）」より、360°どこからでも開ける新発想スーツケースの限定モデル「360G4 METALLIC 2（スリーシックスティ G4 メタリック 2）」を、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次展開開始しました。 「360G4 METALLIC 2」 記事のポイント 金属のような質感でありながら、持ち歩きやすい軽量性も兼ね備えたスーツケース。360°どこからでも開