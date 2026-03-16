【モデルプレス＝2026/03/16】AKB48の千葉恵里が3月15日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】22歳AKB人気メンバー「2次元から出てきたみたい」美脚際立つミニ丈コーデ◆千葉恵里、ミニ丈衣装で美脚スラリ千葉は、14日に大阪で開催した「千葉恵里カレンダー2026」発売イベントのオフショットを公開。シースルーの袖がついた淡いブルーのチュニックに、ボリュームのある白のミニ丈ボト