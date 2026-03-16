伊藤万理華と井之脇海がダブル主演を務める、劇団ヨーロッパ企画の代表・上田誠の監督デビュー作『君は映画』（6月19日公開）より、ポスタービジュアル、本編映像初出しの特報、場面スチール13点が到着。併せて、本作の主題歌がAnalogfish×mooolsによる「Heisei Imokempi Ondo」に決定したほか、劇中音楽を青木慶則が担当することが発表された。【動画】「えっ、なにこの映画？」『君は映画』特報本作は、人気劇団・ヨーロッ