大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集『I myaku you.』（撮影：てんてん監修：2025大阪・関西万博マスターライセンスオフィス）が、4月13日にフェリシモ出版より発売されることが決定した。【写真】ミャクミャクが沖縄へバカンス！1stグラビア写真集カットギャラリー本著は、ミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだ渾身の一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんな