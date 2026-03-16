SOPHIAの松岡充、元NMB48キャプテンの小嶋花梨、谷口キヨコが、4月1日よりスタートするFM大阪のお昼のワイド番組『iDoBuddy』のパーソナリティを担当することが発表となった。FM大阪は2026年春の番組改編にて、お昼のワイド番組をリニューアル。関西にゆかりのあるパーソナリティを迎え、リスナーの日常に寄り添い、言葉と音楽でつながる“新しいFM大阪のお昼”が届けられる。パーソナリティは、関西でラジオパーソナリティとして