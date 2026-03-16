幻冬舎の見城徹社長が１６日、都内でレストランガイドブック「ゴ・エ・ミヨ２０２６」（１７日発売）の発刊授賞式＆ガラ・パーティーに出席した。フランスを代表するレストランガイド本の日本版。１０冊目となる本書では、過去最多となる全国５８１店舗を紹介している。同書を発売する幻冬舎の見城徹社長は、授賞式に登壇。「最初は赤字覚悟だった。ですが、年を重ねるごとに完成度が高まっていき、本当に素晴らしいガイドブ