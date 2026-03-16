岡山市立総合医療センターの次期理事長に就任する今城健二氏／提供：岡山市 岡山市は16日、岡山市立総合医療センターの次期理事長に今城健二さん(67)が就任すると発表しました。 岡山市立総合医療センターは、岡山市立市民病院と岡山市立せのお病院を運営している地方独立行政法人です。 現理事長の松本健五さん(74)の退任に伴うもので、任期は4月1日から2030年3月31日までの4年間です。 今城さん