松木玖生が今季リーグ戦3ゴール目イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のサウサンプトンに所属するMF松木玖生が、現地時間3月14日のコベントリー・シティ戦でゴールを決め、2-1の勝利に貢献した。地元メディア「SAINTS MARCHING」は、「素晴らしい出来だった」と松木を称えている。1-0のリードで迎えた後半40分、松木はコーナーキックの場面で相手GKの前にポジションを取ると、混戦をすり抜けてきたボールに反応。うま