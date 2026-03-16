記事ポイント2026年4月29日〜5月10日、金沢21世紀美術館で開催千早茜氏の新作を含む計6編の言葉と香りを体験入場無料、香りの迷路やワークショップも実施 松栄堂が2026年4月29日から5月10日まで、金沢21世紀美術館で「言葉でつなぐ、私と香り展」を開催します。言葉と香りを自由に結びつけながら、自分の感覚で展示をたどれる参加型の企画展です。金沢会場では新作展示に加え、「香りの迷路」やトークセッション、匂い香づく