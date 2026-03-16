韓国で旧日本軍「慰安婦」強制動員を否定し「平和の少女像」を傷つけた容疑を受ける極右性向の市民団体代表に対し警察が拘束令状を請求した。ソウル・瑞草（ソチョ）警察署は13日、慰安婦法廃止国民行動のキム・ビョンホン代表に対し、死者名誉毀損と情報通信網法上の名誉毀損、児童福祉法違反容疑を適用し拘束令状を請求し検察の判断を待っている。キム代表は昨年12月に瑞草高校と城東区（ソンドング）の舞鶴（ムハク）女子高校の