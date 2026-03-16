記事ポイント第50回伊奈信男賞に小林紀晴教授が選出受賞作品展は3月17日〜30日にニコンサロンで再開催30年以上のアジア撮影を集大成した写真展が対象 東京工芸大学が2026年2月25日、芸術学部写真学科の小林紀晴教授による第50回「伊奈信男賞」受賞を発表しました。受賞作は、上海・重慶・バンコク・ホーチミンの4都市を見つめた写真展です。受賞作品展は2026年3月17日から3月30日まで、東京・新宿のニコンサロンで再開催され