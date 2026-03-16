中国のある有名食品加工メーカーが、鶏もみじ（鶏足）の加工過程で過酸化水素を使用した状況が明らかになり、衛生問題が巻き起こっている。 中国官営の中央テレビ（CCTV）は15日、世界消費者権利デーを記念して放映された告発番組「3・15晩会」を通じて、四川省成都にある鶏もみじ加工メーカーの生産現場を公開した。 CCTVは、このメーカーが生産した鶏もみじが、オンライン・オフライン店舗はもちろん、軽食専門店でも販売されて