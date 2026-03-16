1974年ハワイで創業し、“All Day Breakfast”をコンセプトに、朝に限らず昼でも夜でもボリューム感のあるブレックファーストメニューを提供する「Eggs ’n Things」2026年4月3日(金)、東京のランドマーク「六本木ヒルズ」に『Eggs ’n Things六本木ヒルズ店』をグランドオープン！ 『Eggs ’n Things六本木ヒルズ店』オープン 営業時間：8:00〜21:00（L.O. 20:00）※2026年4月3日（金）のみ10:00オープン定休日：