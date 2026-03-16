記事ポイント基板1枚に超高輝度LEDを300個実装した新型シート照明2026年2月10日発売、バックライト用途に最適フレキシブル基板で曲げても切っても点灯可能 ジェイダブルシステムが、長方形の基板に超高輝度LEDを300個敷き詰めた「LEDシートライト」を2026年2月10日に発売しました。従来のLEDテープを複数本並べる手間を省き、1枚のシートで広い面を均一に照らせます。配線は端子台への差し込み、設置は裏面の両面テープで貼る