犬が寝床を使ってくれない理由5つ！ベッドで寝ない心理とは？ 愛犬のために快適そうな犬用ベッドを用意しても、使ってくれないと少なからずガッカリしてしまいますよね。犬が用意された寝床で寝ないのは、犬なりのこだわりや本能的なものが関係していることが多いです。 気になる人は、以下にまとめた犬が寝床を使ってくれない5つの理由に、当てはまる項目がないかチェックしてみましょう。 1.ほかに気に入っている場所がある